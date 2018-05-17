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Kahramanmaraş'ta 250 bin kişiye iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 15:06 | Son Güncelleme

Kent merkezi ve ilçelerde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırlarda, ramazan boyunca yaklaşık 250 bin kişiye iftar verilecek, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi 2 bin kişinin evine günlük yemek dağıtımı yapılacak

Kahramanmaraş'ta, kent merkezi ve ilçelerde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırlarda, ramazan boyunca yaklaşık 250 bin kişilik iftar düzenlenecek, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi 2 bin kişinin evine günlük yemek dağıtımında bulunulacak.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü İbrahim Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün itibariyle günde 7 bin kişiye iftar ve 2 bin kişiye yemek dağıtımına başladıklarını söyledi.

Ramazan ayının bereket, huzur ve paylaşmak olduğunu dile getiren Altun, bu anlayışla açılan çadırlardaki iftar sofralarında, zengin fakir ayrımı yapmaksızın vatandaşlarla bir araya gelerek bu ayın bereketinden faydalanmak istediklerini belirtti.

İftar sofralarına gelme imkanı bulamayanlar için de hazırlıkların yapıldığını, günlük 2 bin kişinin evlerine kadar yemek ikramında bulunduklarını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"(Büyükşehir her yerde) sloganıyla 11 ilçemizin farklı noktalarında iftar sofralarımızı kurduk, kuruyoruz. Günlük yaklaşık 7 bin kişiye yemek ikram ederek, 200-250 bin kardeşimizle ramazan boyunca bir araya gelmiş olacağız. Ayrıca Kahramanmaraş'ta sadece ramazan ayında değil 365 gün zaten sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bunlar, yemek yapamayacak durumda olanlar ve kimsesizlerdir. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yine muhtaç olan kardeşlerimize iftar soframızın yanına kurduğumuz çadırda, evlerinden malzemelerini getiren vatandaşlara istediği kadar yemeğini veriyoruz. Ayrıca evlere de götürüyoruz."

Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un desteğiyle, kentin en ücra noktalarına kadar sosyal belediyecilik hizmetini ulaştırmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

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