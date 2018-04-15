Kahramanmaraş'ta 27 yıl önce şehit edilenler anıldı

Bu acıyı yaşayan şehitlerin yakınlarının yıllar sonra birlik ve beraberlik içerisinde böyle bir anma programı gerçekleştirdiğini dile getiren Akkoyun, şunları söyledi:

15 Nisan 1991 yılında Elbistan ilçesinden bayram alışverişinden dönenleri taşıyan minibüsün PKK terör örgütü mensubu 3 terörist tarafından Karahasanuşağı Mahallesi girişinde durdurularak şehit ettiği 6 kişiyi anma programı, şehitler için okunan hatim duası ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Avrupalı Karahasanlar Derneği ve Elbistanlı Karahasanlar Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen programda, bölücü terör örgütü PKK'lıların 27 yıl önce minibüsle evlerine dönerken, araçtan indirip kurşuna dizip şehit ettiği Mustafa Çetin, Mehmet Aktaş, Duran Güngören, Ahmet Ormancı, Mahmut Güven ve Hüseyin Güven için olayın gerçekleştiği Karahasanuşağı Mahallesi'nde anma programı düzenlendi.

"Yıllar sonra o şehitlerimizin çocukları, kardeşleri bu günü anmak bu olaydan ders almak birlikte ve beraberliği güçlendirmek maksadıyla bu programı düzenlemişler. Hep birlikte birlik ve beraberliğin nasıl olduğunu göstermek amacıyla buradayız. Biz bir oldukça biz omuz omuza verdikçe Allah'ın izniyle hiçbir fitne ve fesat, ülkemize zarar veremeyecek."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Bizler birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber omuz omuza birlikte yürümek zorundayız. En güzel örneklerinden birisi burada Karahasanuşağımız da ülkemizin birlik ve beraberliği için en zor günlerde bu dağlarda bu bölücü hainlere karşı kadın, çocuk, yaşlı ve genç demeden kahramanca duruş gösteren, bu duruşta da her türlü bedeli göze alan Karahasanuşağı bu milletin geleceğidir." dedi.

Hain saldırıda şahit olan Mehmet Aktaş'ın oğlu Nurettin Aktaş, kürsüde konuşmasını yaptıktan sonra baygınlık geçirdi.

Programda bulunan bir doktorun ilk müdahale ettiği Aktaş, daha sonra olayı gazetecilere anlattı.