Kahramanmaraş'ta 27 yıl önce şehit edilenler anıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1991 yılının Ramazan Bayramı arifesinde şehit edilen 6 sivil için anma programı düzenlendi.
Avrupalı Karahasanlar Derneği ve Elbistanlı Karahasanlar Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen programda, bölücü terör örgütü PKK'lıların 27 yıl önce minibüsle evlerine dönerken, araçtan indirip kurşuna dizip şehit ettiği Mustafa Çetin, Mehmet Aktaş, Duran Güngören, Ahmet Ormancı, Mahmut Güven ve Hüseyin Güven için olayın gerçekleştiği Karahasanuşağı Mahallesi'nde anma programı düzenlendi.
15 Nisan 1991 yılında Elbistan ilçesinden bayram alışverişinden dönenleri taşıyan minibüsün PKK terör örgütü mensubu 3 terörist tarafından Karahasanuşağı Mahallesi girişinde durdurularak şehit ettiği 6 kişiyi anma programı, şehitler için okunan hatim duası ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda konuşan Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, bölücü terör örgütü mensuplarının daha önceki vahşi katliamlarındaki gibi söz konusu 6 kişiyi katlettiğini belirtti.
Bu acıyı yaşayan şehitlerin yakınlarının yıllar sonra birlik ve beraberlik içerisinde böyle bir anma programı gerçekleştirdiğini dile getiren Akkoyun, şunları söyledi:
"Yıllar sonra o şehitlerimizin çocukları, kardeşleri bu günü anmak bu olaydan ders almak birlikte ve beraberliği güçlendirmek maksadıyla bu programı düzenlemişler. Hep birlikte birlik ve beraberliğin nasıl olduğunu göstermek amacıyla buradayız. Biz bir oldukça biz omuz omuza verdikçe Allah'ın izniyle hiçbir fitne ve fesat, ülkemize zarar veremeyecek."
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Bizler birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber omuz omuza birlikte yürümek zorundayız. En güzel örneklerinden birisi burada Karahasanuşağımız da ülkemizin birlik ve beraberliği için en zor günlerde bu dağlarda bu bölücü hainlere karşı kadın, çocuk, yaşlı ve genç demeden kahramanca duruş gösteren, bu duruşta da her türlü bedeli göze alan Karahasanuşağı bu milletin geleceğidir." dedi.
Hain saldırıda şahit olan Mehmet Aktaş'ın oğlu Nurettin Aktaş, kürsüde konuşmasını yaptıktan sonra baygınlık geçirdi.
Programda bulunan bir doktorun ilk müdahale ettiği Aktaş, daha sonra olayı gazetecilere anlattı.
Olay tarihinde 12 yaşında olduğunu, bayram alışverişi için Elbistan ilçesine gittiklerini, teröristler tarafından yollarının kesildiğini söyledi. Aktaş, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Elbistan ilçesinde babam bana bayramlıklarımı aldı. Dönüş yoluna geçtik minibüste 16 kişi vardı. Mahalleye yaklaştığımızda silah sesi geldi. Aracımızı kullanan Hüseyin Güven'in başından vurulduğunu gördüm. Minibüsü durduran silahlı teröristler ilk olarak aranızda 'korucu var mı?' diye sordular. Daha sonra teröristlerden birisi 'Allah'ınız sizi şimdi kurtarsın' dedi. Bizi yüzüstü yatırdılar ve tüfekle taramaya başladılar. O anda 6 şehit verdik 5 yaralı vardı. En son mermi babama isabet etti. Babam ayağa kalktı ve kemerini açtı, 'uy Allah' dedi ama bunu Kürtçe söyledi ve yere düştü. O sırada bir otomobil geldi. 3 terörist otomobilin geldiğini görünce kaçtı."
Anma programına katılan şehit polis memuru Feti Sekin'nin babası Mehmet Zeki Sekin, oğlunun yüreğindeki vatan sevgisi ve millet aşkıyla her zaman bedrin aslanı gibi olduğunu söyledi.
Oğlunu sorunlara şu şekilde cevap verdiğini dile getiren Sekin, "Kahramanlık, 15 Temmuz gecesi eşiyle helalleşip, evden çıkarken kendisi gibi polis olan kardeşini telefonla arayarak 'silah namustur gerekirse öl ama silahını kimseye teslim etme' diyebilmektir." diye konuştu.
Programın sonunda şehit olanların yakınlarına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.
Fransa, Suriye operasyonu hakkında dünyayı kandırmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!
ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum