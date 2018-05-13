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Kahramanmaraş'ta anne ile kızını trafik kazası ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 23:49 | Son Güncelleme

Onikişubat ilçesinde bir otomobilin çarparak kaçtığı anne öldü, kızı ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Oniki Şubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye (31) ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık'a (5) çarparak kaçtı.

Kazada, ağır yaralanan anne ve kızı, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Yarılardan Lütfiye Kanadıkırık, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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