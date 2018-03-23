Kahramanmaraş'ta balkondan düşen çocuk öldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 5. kat balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kümbet Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katındaki dairede ikamet eden Hacı Ahmet ve Halime Uzun çiftinin 3 yaşındaki kızı Sevde Meryem Uzun, balkona çıktı.
Balkonda oynarken dengesini kaybeden Sevde Meryem, beton zemine düştü.
Çevredekiler tarafından bir araçla yakınlardaki özel hastaneye götürülen çocuk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sevde Meryem Uzun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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