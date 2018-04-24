HABER

Kahramanmaraş’ta bilim fuarı düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:21 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün katkılarıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2-3 Mayıs tarihlerinde Bilim Fuarı düzenlenecek.Fuarda robotik, fen deneyleri, dağcılık, resim, müzik, astronomi, akıl oyunları gibi farklı bilim dallarında oluşturulan eserler sergilenecek.Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, açılışını 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da yapacakları fuarda, 14 farklı lisede bilim söyleşisi, Türk Halk Müziği konseri, resim sergisi ve 101 bilimsel atölye çalışması gerçekleştirileceğini söyledi.

Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün katkılarıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2-3 Mayıs tarihlerinde Bilim Fuarı düzenlenecek.
Fuarda robotik, fen deneyleri, dağcılık, resim, müzik, astronomi, akıl oyunları gibi farklı bilim dallarında oluşturulan eserler sergilenecek.
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, açılışını 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da yapacakları fuarda, 14 farklı lisede bilim söyleşisi, Türk Halk Müziği konseri, resim sergisi ve 101 bilimsel atölye çalışması gerçekleştirileceğini söyledi. Akkurt, "Atölye çalışmalarında kimya deneyleri, spor yetenek testleri, canlı portre çizimi, trafik güvenliği ile ilgili etkinlikler, yedi güzel adam tanıtım stantları, akıl oyunları, eğlenceli matematik, dağcılık eğitimi, tansiyon, şeker ve kan grubu ölçüm süreçlerinin incelenmesi gibi gündelik sağlığa dair etkinlikler yer alacak" dedi.

Salih Müslim HDP'li vekillerle ortaya çıktı!Salih Müslim HDP'li vekillerle ortaya çıktı!
'Duvara toslamak üzereyiz!''Duvara toslamak üzereyiz!'
MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü

Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü

Berat Kandili ne zaman? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih, ilk sahur, ilk oruç tarihleri

Berat Kandili ne zaman? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih, ilk sahur, ilk oruç tarihleri

Türkiye'nin konuştuğu çift hakkında yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu çift hakkında yeni gelişme

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.