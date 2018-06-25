Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, bir kafede yakalandı.
Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde, bir kafede kimlik kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendisini farklı isimle tanıtan ve kimliği bulunmayan kişinin hareketlerinden şüphelenince gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüpheliyle ilgili yapılan araştırmada, 23 suç dosyası bulunduğu ve 2014 yılında Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Bayram E. (30) olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bayram E, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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