Kahramanmaraş'ta cinayet

Kahramanmaraş'ta bir kişi, tartıştığı güvenlik görevlisini bıçakla öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, Aytaç P. (34), Merkez Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde, telefonla Ferhat Bakıcı'yı (31) arayarak, aralarındaki bir sorunu görüşmek için buluşmak istedi.
Bunun üzerine bir parkta buluşan 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aytaç P, bıçakla Bakıcı'yı birkaç yerinden yaraladı.
112 acil servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan ve özel güvenlik görevlisi olan Ferhat Bakıcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Aytaç P'yi suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Katliamda bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi
Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'
Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Kriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğraf
Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...
Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
Okuyucu Yorumları 0 yorum