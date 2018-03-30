Kahramanmaraş'ta cinayet

Kahramanmaraş'ta bir kişi, tartıştığı güvenlik görevlisini bıçakla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Aytaç P. (34), Merkez Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde, telefonla Ferhat Bakıcı'yı (31) arayarak, aralarındaki bir sorunu görüşmek için buluşmak istedi.

Bunun üzerine bir parkta buluşan 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aytaç P, bıçakla Bakıcı'yı birkaç yerinden yaraladı.

112 acil servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan ve özel güvenlik görevlisi olan Ferhat Bakıcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Aytaç P'yi suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.