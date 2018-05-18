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Kahramanmaraş'ta cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 19:13 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta cinayet

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan 79 yaşındaki kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki müstakil evinde yaşayan 79 yaşındaki Nezihe Belen, ziyaretine geldiği torunu tarafından kanlar içinde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, Nezihe Belen'in boğazından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Belen'in cenazesi, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Belen'in, kim veya kimler tarafından ve niçin öldürüldüğünün belirlenmesi için soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kahramanmaraş yaşlı kadın

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