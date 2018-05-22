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Kahramanmaraş'ta cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 21:31 | Son Güncelleme

Elbistan ilçesinde bir kişi, annesiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği komşusunu tüfekle öldürdü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, annesiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Alembey Mahallesi'nde A.S. (22) evde annesi H.S'nin (59) komşuları Hacı Gök (54) ile cep telefonuyla mesajlaşmasından şüphelendi. Durumu önce babasına anlatan A.S. daha sonra komşuları Gök'ü evlerine davet etti.

Eve gelen Gök, A.S. tarafından önce darbedildi, ardından av tüfeğiyle üç el ateş edilerek, öldürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayda kullanılan av tüfeğiyle beraber A.S. ve babası M.S. gözaltına alındı.

Gök'ün cenazesi otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü cinayet Kahramanmaraş

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