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Kahramanmaraş'ta cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 00:43 | Son Güncelleme

80 yaşındaki yaşlı kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde öldürülmüş olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hanife Akdişli'nin oğlu Ömer Akdişli, telefonla ulaşamayınca annesinin yaşadığı eve gitti. Akdişli, annesini evde kanlar içinde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ve polis ekipleri, Hanife Akdişli'nin boğazından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akdişli'nin cenazesi, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Hanife Akdişli'nin kim veya kimler tarafından ve niçin öldürüldüğünün belirlenmesi için soruşturma başlattı.

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