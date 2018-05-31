Kahramanmaraş'ta cinayet

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde öldürülmüş olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hanife Akdişli'nin oğlu Ömer Akdişli, telefonla ulaşamayınca annesinin yaşadığı eve gitti. Akdişli, annesini evde kanlar içinde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ve polis ekipleri, Hanife Akdişli'nin boğazından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akdişli'nin cenazesi, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, Hanife Akdişli'nin kim veya kimler tarafından ve niçin öldürüldüğünün belirlenmesi için soruşturma başlattı.
Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!
İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı
Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir
FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum