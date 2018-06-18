Kahramanmaraş'ta cinayet

Kahramanmaraş’ta bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

İddiaya göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şazibey Mahallesi Tükel Meydanı'nda bakkallık yapan İrfan Bolat ile kayınbiraderi Ali A. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali A, Bolat’ı bıçakladı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Bolat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Ali A. polis ekiplerince yakalandı.

