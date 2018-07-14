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Kahramanmaraş'ta cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bir kişi, göl kenarında çeşitli yerlerinden bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta bir kişi, çeşitli yerlerinden bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş halde göl kenarında ölü bulundu.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki Kumaşır Göl kenarında ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Acil Servis ve jandarma ekipleri, çeşitli yerlerinden bıçaklanmış ve boğazı kesilerek öldürülmüş kişinin Celal Özer (27) olduğunu belirledi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili Özer'in yakınlarından 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ceset cinayet Jandarma Kahramanmaraş

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