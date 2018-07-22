Kahramanmaraş'ta cinayet

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, silahla vurulan bir kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olan ve ilçe merkezinde karşılaşan, eski Türkoğlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail A. ile mevcut başkan Selahattin Kozan, tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, İsmail A. yanındaki tabancayla Selahattin Kozan ve yanındaki arkadaşı Zait Korkmaz'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Selahattin Kozan, kurtarılamadı. Ağır yaralanan Zait Korkmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada olayın ardından kaçan İsmail A'nın bir süre sonra silahıyla birlikte polise teslim olduğu belirtildi.

