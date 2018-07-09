Kahramanmaraş'ta çocuk cinayetleri ve istismarına tepki

Kahramanmaraş Kadın Platformu öncülüğündeki 20 sivil toplum kuruluşu, çocuk cinayetlerine ve istismarına tepki gösterdi.

Özel İdari İş Merkezi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Kibar Özdemir, "küçükleri sevmek, büyükleri saymak" anlayışıyla büyütülmüş bir toplum olarak, sevginin yerini sevgisizliğin aldığını gördüklerini söyledi.

Çocuklara yönelik saldırıların toplumun psikolojisini bozduğunu ifade eden Özdemir, "Çocuklara uygulanan şiddetin yarattığı travma, çocukların, ailenin, toplumun, yani milletin psikolojisini bozar. Bu psikolojinin yarattığı kin, nefret ve intikam gibi olumsuz duyguların attığı tohumlar, toplumun geleceğini tehlikeye sokar. Taciz ve tecavüze uğramış çocukların kuracağı aile, bu ailelerin oluşturduğu toplum ve böyle toplumların oluşturduğu millet ve devlet helak olmaya mahkumdur." diye konuştu.

