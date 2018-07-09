Kahramanmaraş'ta çocuk cinayetleri ve istismarına tepki

Kahramanmaraş Kadın Platformu öncülüğündeki 20 sivil toplum kuruluşu, çocuk cinayetlerine ve istismarına tepki gösterdi.
Özel İdari İş Merkezi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Kibar Özdemir, "küçükleri sevmek, büyükleri saymak" anlayışıyla büyütülmüş bir toplum olarak, sevginin yerini sevgisizliğin aldığını gördüklerini söyledi.
Çocuklara yönelik saldırıların toplumun psikolojisini bozduğunu ifade eden Özdemir, "Çocuklara uygulanan şiddetin yarattığı travma, çocukların, ailenin, toplumun, yani milletin psikolojisini bozar. Bu psikolojinin yarattığı kin, nefret ve intikam gibi olumsuz duyguların attığı tohumlar, toplumun geleceğini tehlikeye sokar. Taciz ve tecavüze uğramış çocukların kuracağı aile, bu ailelerin oluşturduğu toplum ve böyle toplumların oluşturduğu millet ve devlet helak olmaya mahkumdur." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi yeni kararname yayımlanacak
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin
Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...
Son dakika! OHAL kapsamında yeni bir kararname daha: KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu
Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber geldi
Son dakika! Atatürk Havalimanı'na saldırı davasında istenen cezalar belli oldu
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Tren kazası sonrası sosyal medyada yardım çığlığı!
Çorlu'da en acı bekleyiş!
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum