Kahramanmaraş'ta dolandırıcılık iddiası

Kahramanmaraş'ta ev satın alırken imzaladıkları ve ödedikleri senetlerin, yıllar sonra yeniden icraya konulduğunu ileri süren 50 kişi, inşaat firması sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş Adliyesi önünde toplanan grup adına açıklama yapan mağdurlardan Ahmet Gülgösteren, inşaat firması sahibinin ev sattığı kişilerin senetleri üzerinde oynama yapıp, imzalarını taklit ederek resmi belgede sahtecilik yaptığını ileri sürdü.

Haklarında sahte senet düzenlenen kişilerin gerekli itirazları yaptıklarını dile getiren Gülgösteren, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Mağdurlardan Muzaffer Çokuçkun ise 2003'te verdiği senedin ilgili kriminal incelemesinde, senette oynamaların yapıldığını belgelendiğini belirterek, "O zaman bin dolarlık bir senet hazırlamıştım ve ödedim. Daha sonra mahkemenin icra hukuk mahkemesinde gelen icra belgesinde 21 bin dolar borcumun olduğu yazıyordu. Ben de avukatım aracılığıyla dava açtım ve senet üzerinde 2 rakamının sonradan yazıldığı yönünde bilirkişi raporu ortaya çıktı." dedi.

Firma sahibi hakkında suç duyurusunda bulunan grup olaysız dağıldı.

