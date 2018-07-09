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Kahramanmaraş'ta dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 14:40 | Son Güncelleme

Ödeme yaptıkları firmanın, evlerinin inşaatını tamamlamadığını iddia eden 70 kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu

Kahramanmaraş'ta ödeme yaptıkları firmanın, evlerinin inşaatına tamamlamadığını iddia eden 70 kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu

Adliye önünde toplanan grup adına açıklama yapan Ebru Ünlü, Türk adaletine sonsuz güvendiklerini, haklarını aramak için adliyeye geldikleri belirtti.

Ev sahibi olma hayaliyle tüm birikimlerini bir inşaat firmasına verdiklerini öne süren Ünlü, şunları kaydetti:

"Bizler düzenli olarak ödemelerimizi yaptığımız halde inşaatlarda hiçbir şekilde gelişme olmamıştır. Bizleri yalanlarıyla yıllarca oyalayıp zevküsefa içerisinde hayatlarını sürdürmüşlerdir. 'Ya evimizi verin ya da paramızı verin' dediğimizde tehdit alan üyelerimiz olmuştur. Bizim ödediğimiz aidatlar doğrultusunda haksız kazanç elde etmiş olup sebepsiz zenginleşme sağlamışlardır. Karşımızda muhatap bulamamakla birlikte telefonlar kapalıdır. Müdür diye tanıtılan şahıs ise üyeleri boş vaatlerle kandırıp, sözde şirket adı altında karşılıksız senetler vermiştir ancak o senetler ödenmemiştir."

Gruptakiler, açıklamanın ardından inşaat firması sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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dolandırıcılık iddiası Kahramanmaraş suç duyurusu

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