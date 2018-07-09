Kahramanmaraş'ta dolandırıcılık iddiası

Kahramanmaraş'ta ödeme yaptıkları firmanın, evlerinin inşaatına tamamlamadığını iddia eden 70 kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu
Adliye önünde toplanan grup adına açıklama yapan Ebru Ünlü, Türk adaletine sonsuz güvendiklerini, haklarını aramak için adliyeye geldikleri belirtti.
Ev sahibi olma hayaliyle tüm birikimlerini bir inşaat firmasına verdiklerini öne süren Ünlü, şunları kaydetti:
"Bizler düzenli olarak ödemelerimizi yaptığımız halde inşaatlarda hiçbir şekilde gelişme olmamıştır. Bizleri yalanlarıyla yıllarca oyalayıp zevküsefa içerisinde hayatlarını sürdürmüşlerdir. 'Ya evimizi verin ya da paramızı verin' dediğimizde tehdit alan üyelerimiz olmuştur. Bizim ödediğimiz aidatlar doğrultusunda haksız kazanç elde etmiş olup sebepsiz zenginleşme sağlamışlardır. Karşımızda muhatap bulamamakla birlikte telefonlar kapalıdır. Müdür diye tanıtılan şahıs ise üyeleri boş vaatlerle kandırıp, sözde şirket adı altında karşılıksız senetler vermiştir ancak o senetler ödenmemiştir."
Gruptakiler, açıklamanın ardından inşaat firması sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi yeni kararname yayımlanacak
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin
Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...
Son dakika! OHAL kapsamında yeni bir kararname daha: KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu
Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber geldi
Son dakika! Atatürk Havalimanı'na saldırı davasında istenen cezalar belli oldu
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Tren kazası sonrası sosyal medyada yardım çığlığı!
Çorlu'da en acı bekleyiş!
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum