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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:24 | Son Güncelleme

Tekstil fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
fabrika Kahramanmaraş Türkoğlu yangın

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