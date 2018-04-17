Kahramanmaraş'ta FETÖ sanığına 12 yıl hapis

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu ve meslekten ihraç edilen eski öğretmen Murat Koruyan ile avukatı katıldı.

Sanık Koruyan, tutuklu bulunduğu Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılıyla savunma yaptı.

Terör örgüt üyesi suçlamasını kabul etmediğini beyan eden sanık Koruyan, şunları belirtti:

"Örgütle ihtisaslı bir dershanede çalışıyordum. Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen oldum. Eğer benim bu örgütle bağlantım olsaydı, Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak çalışmazdım. Benim terör örgütüyle bir bağlantım yoktur. Evimde yapılan aramada da hiçbir suç unsuru bulunmamıştır. Bu nedenle beraatımı talep ediyorum."

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın örgüt içerisinde üst düzey görevlerde bulunduğu, emniyet mensuplarına "sohbet abiliği" yaptığı tespit edildiğinden cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.