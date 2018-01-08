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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 23:24 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Meslekten ihraç edilen 26 emniyet mensubunun yargılandığı davada 19 sanığa 6 yıl 3 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan 26 eski emniyet mensubundan 19'u, 6 yıl 3 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıkları ile avukatları hazır bulundu.

Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen sanıkların ifadeleri alındı. ByLock kaydı olduğu tespit edilen sanıklar, suçlamalarını kabul etmedi.

Sanıklar, FETÖ/PDY ile ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını iddia ederek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme sırasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği belirten A.N.D, ByLock'u kendisine "sohbet ağabeyliği" yapan Murat isimli şahsın yüklediğini bir süre sonra ise "Eagle" programını yüklemek istendiğini, kendisinin bunu kabul etmediğini ifade etti.

Yine etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen A.T, ise "Ben bunlara Allah rızası için gidiyordum. Bunlar bizi tuzağa düşürdüler. Bunların yüzünden ailem ve ben zor günler geçiriyoruz. Bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan sanıklar Abbas Gül, Adem Kayacı, Ali Akkil, Ali Esnik, Ali Kaplan, Ali Yaşar Say, Burhan Sertdere, Burhaneddin Yıldırım, Bülent Karkan, Bülent Rüzgar, Cafer Tayyar Buğrul, Cemal Aksoy, Cumali Yazgan, Derviş Soydan, Durmuş Hakan Aksu, Emin Eroğlu, Fatih Arin ve Fatih Ülger'e 7,5 yıl, Ali Çarıklı'yı ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istelen A.T. ve A.N.D. ile farklı dosyadan hakkında dava açılan Cumali Kocamış'ın dosyalarını ayırdı.

Heyet ayrıca, sanık Barış Ağırgötüren, Cihat Çoban, Ahmet Kızılay ve Abdullah Samed Aslan'ın ise beraatlerine hükmetti.

(AA)

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