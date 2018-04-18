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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 22:52 | Son Güncelleme

Kapatılan ELSİAD üyelerine yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 17 iş adamı, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, kapatılan Elbistan Sanayici ve İşadamları Derneği (ELSİAD) üyelerinin yargılandığı davada 27 sanıktan 17'sine hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılan ELSİAD üyelerinin yargılandığı davada mahkeme başkanı, gizli tanık "Vatansever Mehmet"in ifadesini okudu. Gizli tanık ifadesinde, dernek üyelerinin terör örgütünün sohbet toplantılarına katıldığını ve bazılarının ise örgütün mütevelli heyetinde olduğu belirtti.

Sanıklar, gizli tanığın ifadesini kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan sanıklar Ali Kılınç, Ali İhsan Taş, Alpaslan Öztürk, Fatih Kutoğlu, Haşim Kara, Mehmet Üngüt, Metin Üngüt, Ruhsati Karataş'a 6 yıl 3'er ay, Çetin Keçebir, Hasan Yörümez, Mehmet Reşat Kıvanç'a 3 yıl 1 ay 15 gün, Abdullah Koyun'a 2 yıl 3 ay 15 gün, Abidin Öztunç, Ali Dal, Mustafa Çolak, Yener Danacı ve Yusuf Işık'a da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Diğer sanıklar Abdullah Köroğlu, Ahmet Köker, Ejder İlhan, Ferhat Güzel, Mehmet Elma, Mehmet Küpeli, Mehmet Mıhçı, Naci Demir, Rıza Ekici ve Yusuf Öztürk ise beraat etti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Kahramanmaraş

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