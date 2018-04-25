Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY davasında karar

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, aralarında meslekten ihraç edilen doktor ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 16 sanıktan 12'si 6 yıl 3 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, 11'i tutuklu 16 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanıklardan Davut Purtaş, Durmuş Turan ve Fahri Alkan'ın ByLock kullanıcısı olduğunu ve Bank Asyada hesaplarının bulunduğunu, Hacı Mehmet Kurt, Hakan Acar, İsmail Türk, Muammer Alkışçı, Pakize Acar, Ramazan Karagöz ve Savaş Duru'nun ByLock kullandığını, Mehmet Hayri Bostan'ın görev yaptığı kurumda örgüt abisi olduğunu, doktor Mehmet Emin Ova'nın da örgüt şemasında polislerin "abisi" olarak görev aldığının belirlendiğini, Ali Yıldırım'ın çocuğunu örgütle iktisatlı Zirve Üniversitesine gönderdiği ve örgüt faaliyetlerine katıldığını, Hüseyin Us ve Murat Üşümez'in örgüt faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmalarını istedi. Savcı ayrıca İsmail Bayrak'ın FETÖ/PDY üyesi olmak suçunu işlediğine ilişkin kesin ve somut delil elde edilemediğinden beraatini talep etti.