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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:28 | Son Güncelleme

Meslekten ihraç edilen doktor ve infaz koruma memurlarının da aralarında bulunduğu 16 sanıktan 12'sine 6 yıl 3 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi - Tutuksuz yargılanan 4 sanık delil yetersizliğinden beraat etti

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, aralarında meslekten ihraç edilen doktor ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 16 sanıktan 12'si 6 yıl 3 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, 11'i tutuklu 16 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanıklardan Davut Purtaş, Durmuş Turan ve Fahri Alkan'ın ByLock kullanıcısı olduğunu ve Bank Asyada hesaplarının bulunduğunu, Hacı Mehmet Kurt, Hakan Acar, İsmail Türk, Muammer Alkışçı, Pakize Acar, Ramazan Karagöz ve Savaş Duru'nun ByLock kullandığını, Mehmet Hayri Bostan'ın görev yaptığı kurumda örgüt abisi olduğunu, doktor Mehmet Emin Ova'nın da örgüt şemasında polislerin "abisi" olarak görev aldığının belirlendiğini, Ali Yıldırım'ın çocuğunu örgütle iktisatlı Zirve Üniversitesine gönderdiği ve örgüt faaliyetlerine katıldığını, Hüseyin Us ve Murat Üşümez'in örgüt faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmalarını istedi. Savcı ayrıca İsmail Bayrak'ın FETÖ/PDY üyesi olmak suçunu işlediğine ilişkin kesin ve somut delil elde edilemediğinden beraatini talep etti.

Sanıklar, son savunmalarında, cumhuriyet savcısının mütalaada yer alan suçlamaları kabul etmediklerini öne sürüp, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklar Mehmet Hayri Bostan'ı 9 yıl, Durmuş Turan'ı 8 yıl 3 ay, Mehmet Emin Ova'yı 7 yıl 6 ay, Davut Purtaş, Fahri Alkan, Hacı Ahmet Kurt, Hakan Acar, İsmail Türk, Muammer Alkışçı, Ramazan Karagöz, Savaş Duru ve tutuksuz yargılanan Pakize Acar'ı 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanıklardan Ali Yıldırım, Hüseyin Us, İsmail Bayrak ve Murat Üşümez'in de delil yetersizliğinden beraatlerini kararlaştıran mahkeme, tutuklu yargılanan Davut Purtaş, Fahri Alkan, Hacı Ahmet Kurt, Hakan Acar, İsmail Türk, Muammer Alkışçı, Ramazan Karagöz ve Savaş Duru hakkında hükmen tahliye kararı verdi.

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