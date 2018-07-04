Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen 3 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılar gözaltına aldı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, emniyete götürüldü.
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