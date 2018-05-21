Kahramanmaraş'ta göçük: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince, Alemdar Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi.
İş makineleri tarafından açılan kanalizasyon hattında çalışan Sezgin Özbey (31) göçük altında kaldı.
Mesai arkadaşlarının çabasıyla göçük altından çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen Özbey'in cesedi, ambulansla Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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