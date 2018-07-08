Kahramanmaraş'ta gölete giren Suriyeli genç boğuldu

Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren Suriyeli genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesindeki Sır Barajı kıyısına piknik yapmaya giden Suriyeli Fahid Zendel (18) serinlemek için gölete girdi.
Zendel'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine yakınları jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekipleri, Zendel'in cansız bedenine ulaştı.
Gencin cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!
İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu
Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki
'Apoletlerini sökerim' tartışması Muharrem İnce'nin oylarını etkiledi mi? İşte sonuçlar
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum