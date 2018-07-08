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Kahramanmaraş'ta gölete giren Suriyeli genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta gölete giren Suriyeli genç boğuldu

Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren Suriyeli genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesindeki Sır Barajı kıyısına piknik yapmaya giden Suriyeli Fahid Zendel (18) serinlemek için gölete girdi.

Zendel'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine yakınları jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekipleri, Zendel'in cansız bedenine ulaştı.

Gencin cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
baraj boğulma göleti Kahramanmaraş Suriyeli

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