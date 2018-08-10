Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç devrildi: 12 yaralı

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Halid Bekura (46) idaresindeki 31 MB 161 plakalı hafif ticari araç, Türkoğlu-Narlı karayolu Göllühöyük Mahallesi'nde devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra Suriye uyruklu Rua (24), Muhammed (20), Lin (7), Ilaf (18), Hanin (11) ve Riyad Şıkri (6), Abir El Dehnin (36), Huda Dakka (16), Ravza Nofel (49), Nedim (25) ve Aide Beciko (68) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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