Kahramanmaraş'ta hafriyat yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Selahattin Uyduran'ın kullandığı 46 AZ 284 plakalı hafriyat yüklü tır, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Madalyalı Kavşağı alt geçidinde yağış nedeniyle kayganlaşan refüje çarparak devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi kaldırıldı.
Tırdaki hafriyatın yola dökülmesi sonucu Kayseri istikametine tek taraflı kapanan yol, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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