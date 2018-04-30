Kahramanmaraş'ta ham petrol çalan 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, BOTAŞ boru hattından 12 bin 970 litre ham petrolü çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narlı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesi Karaçay Mahallesi sınırlarından geçen BOTAŞ boru hattının bulunduğu bölgede 27 PY 685 ve 27 TK 980 plakalı park halindeki otomobillerin sürücüleri S.K. (39) ve B.B'nin (32) kimlik kontrolünü yaptı.

Bu sırada, sürücülerin hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, petrol hırsızlığı olabileceğini değerlendirerek boru hattında inceleme yaptı.

Boru hattı üzerinde park halindeki 27 AAN 359 plakalı tankerde yapılan aramada, 12 bin 970 litre çalıntı ham petrol ele geçirildi.

Tankerin sürücüsü olduğu belirlenen ve jandarma ekiplerinin geldiğini görünce kaçan A.U. (28) gözaltına alındı.

Zanlılardan A.U'nun jandarmadaki işlemleri devam ederken, işlemleri tamamlanan S.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Pazarcık Sulh Ceza Hakimliği, ham petrol hırsızlığı yaptıkları belirlenen M.B. (24), S.B. (30) ve S.U. (25) hakkında yakalama kararı çıkardı.

