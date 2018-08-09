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Kahramanmaraş'ta helikopter destekli yangın söndürme tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 17:23 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, helikopter destekli yangın söndürme tatbikatı düzenlendi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, helikopter destekli yangın söndürme tatbikatı düzenlendi. Personelin yangınlara müdahalede eksiğini görmek ve deneyimlerini artırmak amacıyla Kapıçam mevkisinde düzenlenen tatbikata, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de katıldı. Tatbikat gereği ormanlık alanda çıkan yangına orman işçileri arazözlerle ve helikopterle müdahale etti. Tatbikatta orman işçileri arasında yangın hortumu çekme yarışması da düzenlenerek ilk 3'e giren söndürme ekiplerine kupa verildi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, yılda ortalama 200 yangının çıktığını ve 150- 200 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü söyledi. Yangınların yüzde 90'ının ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıktığını, yüzde 4'ünün ise kasıtlı olara çıkarıldığını ifade eden Altındaş, şunları kaydetti: "Tatbikatta da görüldüğü gibi, yangın olduğu zaman çok güçlü bir yer ve hava ekibimiz var. 59 arazözümüz, 18 tane ilk müdahale aracımız, 29 yangın söndürme ilk müdahale aracımız, 500'ün üzerinde yangın söndürme işçimiz var. Bunun dışında iş makinelerimiz mevcut. 8 dozerimiz, 7 greyderimiz ile en önemlisi Bölge Müdürlüğümüze tahsis edilmiş 2 adet de yangın söndürme helikopterimiz var. Biz tüm hava ve yer ekipleriyle yangınları en aza indirmek, en kısa sürede söndürmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz." AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ise tatbikatta orman teşkilatının ne kadar özverili çalıştığına şahit olduğunu belirterek, "Türkiye’nin akciğerlerini koruyorlar" dedi.

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