Kahramanmaraş'ta hırsızlık şebekesine operasyon

Kahramanmaraş'ta, park halindeki araçların kapısını anahtar uydurarak açan veya camlarını kırıp hırsızlık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yıl içerisinde araçlardan yapılan hırsızlıklara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, hırsızlıktan sabıkaları bulunan Burak G. (22), Serdar Ö. (25), Fatih K. (30), Emre D. (23) ile İbrahim M. (27) evlerinde gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde çok sayıda amfi, ses sistemi, hoparlör gibi çalıntı parçalar ile araç anahtarları ele geçirildi.
Emniyette 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenilen 5 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Burak G, Serdar Ö, Fatih K. ve Emre D. tutuklandı, İbrahim M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, zanlıların farklı tarihlerde yaptıkları hırsızlıklar iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!
Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
Canlı yayında şoke eden anlar! Bir anda soyunmaya başladı
Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi
Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket!
Kırmızı listedeki terörist böyle yakalandı! İşte o görüntüler
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
AA, ABD'de böyle görüntüledi!
Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!
Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum