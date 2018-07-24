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Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 19:35 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 11 yaralı

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan servis minibüsünün otomobile çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 46 S 1449 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü, 11 DY 329 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Çarpmanın etkisiyle bir elektrik direği ve bir ağacın da devrildiği kazada sürücülerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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işçi Kahramanmaraş trafik kazası yaralı

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