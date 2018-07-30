Kahramanmaraş'ta jandarmalar hastanede görev yapmaya başladı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarına yönelik hastanelerdeki şiddetin önüne geçilmesi için İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar çerçevesinde, polisin yanında jandarma da 24 saat görev yapmaya başladı.
Son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artması üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi amacıyla hastanelerde jandarma da görevlendirildi. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde, cuma gününden itibaren 1 rütbeli personel ve 1 er olmak üzere 2 jandarma görev yapmaya başladı. Olaylara polislerle birlikte müdahale edecek jandarmanın hastanede olması, hem sağlık çalışanları hem de hastalar tarafından destek gördü. Bundan sonra hastanede meydana gelebilecek şiddet olaylarına jandarma ve polis birlikte müdahale edecek. Jandarma ekipleri, Kahramanmaraş kent merkezindeki Necip Fazıl Şehir Hastanesi dışında Elbistan Devlet Hastanesi'nde de görev yapıyor.
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