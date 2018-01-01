Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kuzenden biri yaşamını yitirdi.
Efsus Turan Mahallesi'nde aynı odada uyuyan 13 yaşındaki kuzenler Kardelen Kurtalan ve Gamze Yılmaz sobadan sızan gazdan etkilendi.
Yakınları tarafından baygın bulunan kuzenler, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kuzenlerden Kardelen Kurtalan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayati tehlikesi bulunan Gamze Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Gaziantep'te özel bir hastaneye sevk edildi.
(AA)
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