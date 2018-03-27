Kahramanmaraş'ta kaybolan kadının cesedi bulundu

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ailesinin 22 gün önce kayıp başvurusu yaptığı kadının Gaziantep'te cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağbaşı Mahallesi'nde devriye görevi sırasında mezarlık yakınındaki çalılıklar arasında çürümüş kadın cesedi buldu.

Yapılan incelemede cesedin, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ailesinin 22 gün önce güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yaptığı 28 yaşındaki iki çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp'a ait olduğu belirlendi.

Ayalp'ın cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.