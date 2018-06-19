Kahramanmaraş'ta kepçenin çarptığı boru hattından petrol fışkırıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geçen BOTAŞ boru hattından, bir kepçenin çarpması sonucu petrol fışkırıyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'nden geçen BOTAŞ boru hattı çevresinden geçen sulama kanalında temizlik yapılırken kepçe, boru hattının vanasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle fırlayan vananın bulunduğu yerden çevreye petrol fışkırmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri aldı.
İtfaiye ekipleri, çevreye dağılan petrolün yangına neden olmaması için yoğun çaba gösteriyor.
İngiltere'de, Gazprom'un mal varlıklarına el konuldu
Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!
George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor
Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!
Tam kurtuldum derken, av olmaktan kaçamadı!
Fotoğraftaki tuhaflığı görebildiniz mi?
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum