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Kahramanmaraş'ta kepçenin çarptığı boru hattından petrol fışkırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:01 | Son Güncelleme

Sulama kanalında temizlik yapan kepçenin, BOTAŞ boru hattının vanasına çarpması ve vananın yerinden fırlaması sonucu petrol fışkırmaya başladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geçen BOTAŞ boru hattından, bir kepçenin çarpması sonucu petrol fışkırıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'nden geçen BOTAŞ boru hattı çevresinden geçen sulama kanalında temizlik yapılırken kepçe, boru hattının vanasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle fırlayan vananın bulunduğu yerden çevreye petrol fışkırmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekipleri, çevreye dağılan petrolün yangına neden olmaması için yoğun çaba gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
botaş Kahramanmaraş Pazarcık

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