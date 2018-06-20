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Kahramanmaraş'ta kepçenin çarptığı boru hattından petrol fışkırması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 02:29 | Son Güncelleme

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nda bir kepçenin çarpması sonucu petrol fışkıran BOTAŞ boru hattında onarım çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geçen ve bir kepçenin çarpması sonucu petrol fışkıran BOTAŞ boru hattında onarım çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Narlı Mahallesi'nden geçen BOTAŞ boru hattı çevresindeki sulama kanalında temizlik yapılıyor.

Ayrıca, kepçenin boru hattının çarpması sonucu fırlayan vananın bulunduğu yerden çevreye fışkıran petrole karşı ekiplerin kaynak çalışması devam ediyor.

BOTAŞ ekiplerinin yaptığı çalışmaya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekipleri de destek veriyor.

112 Acil Servis ekipleri bölgede çalışan işçilere oksijen takviyesi yapıyor.

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın söz konusu vana bölümünde fışkıran petrol tankerlere alınıp başka bir bölgeye sevk ediliyor.

Bu arada, boru hattındaki vananın ham petrol çalmak için hırsızlar tarafından yerleştirildiğinin belirlendiği bildirildi.

- BOTAŞ'tan açıklama

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada ise dün öğleden sonra yaşanan olayın ardından ivedilikle bölgeye sevk edilen BOTAŞ Operasyon ve Acil Durum ekiplerinin, öncelikle olay yerinin teknik emniyetini sağlamak suretiyle müdahalede bulunduğu, devam eden yoğun çalışma sonucu olayın kontrol altına alındığı belirtildi.

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boru hattı botaş Irak-Türkiye Ham Petrol Boru hattı Kahramanmaraş

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