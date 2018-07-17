HABER

Kahramanmaraş'ta kurutmalık kayısı hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 18:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kurutmalık kayısı hasadına başlandı

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kurutmalık kayısı hasadı başladı.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, ilçeye bağlı Büyükyapalak Mahallesi'ndeki "Hasat Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, devletin çiftçilere ciddi destekler sağladığını söyledi.

Elazığlı olduğunu ve küçük yaşlardan itibaren kayısının her şeyini bildiğini dile getiren Akkoyun, kayısı üreticilerinin emeklerinin zayi olmamasını diledi.

Tuncay Akkoyun, kayısı yetiştiricilerinin büyük gayret gösterdiğine şahit olduğunu ifade ederek, "Herkese bol, bereketli hasatlar diliyorum. Festival konusunda yapılacak çalışmaya her zaman destek vereceğimizin bilinmesini isterim." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mustafa Bozkurt ise Türkiye'de yıllık 950 bin ton civarında kayısı üretildiğini, bunun yaklaşık yüzde 90'ının kurutularak değerlendirildiğini söyledi.

Malatya, Elazığ ve Elbistan ilçesindeki kuru kayısı üretimine dikkati çeken Bozkurt, "Elbistan ilçemizde 1 milyon 109 bin kayısı ağacımız var. Bunun 5 bini meyve yapmadı ama diğerlerinden ekonomik manada ürün elde ediyoruz. Elbistan'da yıllık yaklaşık 40 bin ton yaş kayısı üretiyoruz. Bunlardan yaklaşık 10 bin ton da kuru kayısı elde ediyoruz. Kurutmalık kayısı yetiştiriciliğinde Türkiye'de 3'üncü sırada olan Elbistan Ovası'nda kurutmalık kayısı hasadına başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut da ilçelerinin tahıl deposu olduğunu, aynı zamanda da kurutmalık kayısıda Türkiye 3'üncüsü olduklarını belirtti.

Elbistan Ovası'nda 100 bin dekar arazide kayısı üretimi yapıldığını dile getiren Bulut, işçi sıkıntısı yaşadıklarını ancak teknolojinin gelişmesiyle bu sıkıntının da önüne geçilebileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından hasat edilen kayısıların bulunduğu stantlar ziyaret edildi ve kayısı bahçeleri gezildi.

PARTNERİşte benim annem!İşte benim annem!
Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'a geliyorMeteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'a geliyor
Edirne'de sağanak ve şiddetli rüzgarEdirne'de sağanak ve şiddetli rüzgar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elbistan hasat Kahramanmaraş Kayısı kuru kayısı kurutmalık

En Çok Okunan Haberler

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'a geliyor

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'a geliyor

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihini Google'a soran şaşırıyor!

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihini Google'a soran şaşırıyor!

CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Muharrem İnce'den flaş açıklama

Katil kocadan korkunç ifade! 'Gav... mıyım lan ben' deyip dehşet saçtı

Katil kocadan korkunç ifade! 'Gav... mıyım lan ben' deyip dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.