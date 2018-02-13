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Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli

GÜNCEL HABERLERİ | 13.02.2018 02:50 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta, Zeytin Dalı Operasyonu için sınır hattına giden askeri konvoya vatandaşlar, Pazarcık ilçe merkezinde uğurlama töreni düzenledi.Operasyona katılmak üzere sınırın sıfır noktasına giden askeri konvoya, ilçe merkezi geçişi sırasında moral vermek vatandaşlar, ellerinde Türk Bayraklarıyla Mehmetçiğe destek oldu.Zırhlı araçlarda bulunan askere baklava ikram eden vatandaşlar, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganlarıyla dönüş yolunu beklediklerini söylediler.Pazarcık Belediyesi ise, Mehmetçiğe destek olmak adına belediye hoparlörlerinden Mehter Marşı çaldı.

Kahramanmaraş’ta, Zeytin Dalı Operasyonu için sınır hattına giden askeri konvoya vatandaşlar, Pazarcık ilçe merkezinde uğurlama töreni düzenledi.
Operasyona katılmak üzere sınırın sıfır noktasına giden askeri konvoya, ilçe merkezi geçişi sırasında moral vermek vatandaşlar, ellerinde Türk Bayraklarıyla Mehmetçiğe destek oldu.
Zırhlı araçlarda bulunan askere baklava ikram eden vatandaşlar, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganlarıyla dönüş yolunu beklediklerini söylediler.
Pazarcık Belediyesi ise, Mehmetçiğe destek olmak adına belediye hoparlörlerinden Mehter Marşı çaldı. Toplu duanın yapılmasının ardından vatandaşlar, kent meydanından ayrıldılar.

Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli

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Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli

Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli
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Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli

Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli
3 / 7

Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli

Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli
4 / 7

Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli

Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli
5 / 7

Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli

Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli
6 / 7

Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli

Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli
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Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli

Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli
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