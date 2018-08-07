Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mehmet Demir'in kullandığı 46 N 0246 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Andırın karayolunun Kadirli yolu kavşağında, Orhan Kara idaresindeki 46 N 2958 plakalı minibüsle çarpıştı.
Yaralanan sürücü Demir ile Şehriban ve Sıla Çağlar, 112 Acil Servis ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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