Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İlçeye bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 2 helikopter, 1 uçak, 15 arazöz, birer dozer ve greyder, 200 orman işçisi ve yaklaşık 50 vatandaşın desteğiyle müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediliyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Kertmen, 9 hektarlık alanda etkili olan yangının kontrol altın alınma çalışmalarının sürdüğünü, ekiplerin bu konuda gayret gösterdiğini belirtti.

