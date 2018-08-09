Kahramanmaraş'ta orman yangını tatbikatı

Kahramanmaraş'ta, Orman Bölge Müdürlüğü personelinin yangınlara müdahale deneyiminin artırılması amacıyla tatbikat yapıldı.

Kapıçam mevkisindeki tatbikatta, senaryo gereği gelen yangın ihbarı önce helikopterli ardından da mobil ekiplere bildirildi.

Ekipler, bildirilen noktaya kısa sürede ulaşarak helikopterlerin de desteğiyle yangına müdahalede bulundu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tutulan kayıtlara göre, bölgede yılda ortalama 200 orman yangını ile 250 bağ, bahçe ve kırsal alan yangınına müdahale edildiğini belirtti.

Bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarında yılda ortalama 150-200 hektar alanın zarar gördüğünü dile getiren Altındaş, yangınların yüzde 90'ının ihmal ve dikkatsizlik, yüzde 4'ünün kasıtlı, yüzde 1'inin kaza, yüzde 5'inin ise yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiğini anlattı.

Altındaş, Orman Bölge Müdürlüğü olarak çok iyi bir ekip olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarına müdahale edebilecek çok güçlü yer ve hava ekibimiz var. 59 arazözümüz, 18 ilk müdahale aracımız, 29 yangın söndürme aracımız, 500'ün üzerinde yangın söndürme personelimiz var. Bunların dışında iş makinalarımız var. Bizler tüm bu araçlarımızla yangınları en kısa sürede söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kahramanmaraş'ta bu sene çok ciddi bir yangın yaşanmadı."

Altındaş, orman yangınlarına müdahale eden personelin malzemelerini de tanıttı.

Tatbikatı izleyen AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ise orman teşkilatının yangınlarla mücadelede ne denli özverili çalıştıklarının ortada olduğunu belirtti.

Tatbikatın ardından en hızlı "orman hortumu" çekme yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.

