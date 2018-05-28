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Kahramanmaraş'ta otomobil nehre düştü: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 02:44 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta otomobil nehre düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesinde otomobilin nehre düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammed ve oğlu Talha Loş, Hasancıklı Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yedikten sonra araçlarına bindi ancak Talha Loş yönetimindeki 27 MD 103 plakalı otomobil hareket ettikten çok kısa bir süre sonra Ceyhan Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. Talha Loş kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, baba Muhammed Loş dalgıç ekipleri tarafından çıkartıldı.

Baba-oğul 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.

Muhammed Loş hastanede hayatını kaybetti, Talha Loş'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nehre düşen araç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından vinç yardımıyla çıkartıldı.

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