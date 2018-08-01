Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Murat Kayay'ın (53) kullandığı 46 AAG 822 plaka otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda Ali Tekinsoy İlköğretim Okulu yanından yolun karşısına geçmek isteyen Hacı Kılınç'a (84) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Kılınç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kılınç'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobil sürücüsü Murat Kayay, gözaltına alındı.

