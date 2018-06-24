Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi başladı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Kahramanmaraş merkez ile ilçelerinde 4'ü cezaevlerinde, 16'si seyyar olmak üzere toplam 2 bin 407 sandık kuruldu. 738 bin 677 seçmenin kayıtlı olduğu kentte oy verme işleminde sorun yaşanmaması için polis ve jandarma yoğun güvenlik önlemleri aldı. Seçmenler oy verme işleminin başlamasının ardından kimlikleriyle sandıklara gitti. Seçmenler, aldıkları tercih pusulalarıyla kabine girip tercihlerini yaptıktan sonra oylarını şeffaf sandığa attı. MAHİR ÜNAL OYUNU KULLANDI Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da oyunu Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'ndeki Yaşar Gölcü İlkokulu'nda kullandı. 375 seçmenin kayıtlı olduğu 2072 nolu sandıkta oyunu kullanan Ünal, sandık görevlilerine başarılar diledi. Çıkışta konuşan Mahir Ünal, Türk Milletinin seçimlere her zaman önem verdiğini belirterek, herkesi sandıktan çıkacak sonuca saygı duymaya davet etti.

