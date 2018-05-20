Kahramanmaraş'ta Roma ve Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 122 sikke ve 3 halka yüzük ele geçirildi, konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ihbar üzerine Gaziantep yolu Güzelyurt Mahallesi girişindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durdurdu.
Otobüste, Y. Z. isimli yolcunun yanında bulunan çanta içerisinde 122 sikke ve 3 halka yüzük ele geçirildi.
Müze müdürlüğü yetkililerinin yaptığı ilk incelemede, şüpheli Y.Z'nin çantasında ele geçirilen sikkelerin Roma ve Bizans dönemine ait olduğunu belirledi.
Şüpheli Y.Z. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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