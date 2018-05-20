HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kahramanmaraş'ta Roma ve Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 03:34 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta Roma ve Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 122 sikke ve 3 halka yüzük ele geçirildi, konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ihbar üzerine Gaziantep yolu Güzelyurt Mahallesi girişindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durdurdu.

Otobüste, Y. Z. isimli yolcunun yanında bulunan çanta içerisinde 122 sikke ve 3 halka yüzük ele geçirildi.

Müze müdürlüğü yetkililerinin yaptığı ilk incelemede, şüpheli Y.Z'nin çantasında ele geçirilen sikkelerin Roma ve Bizans dönemine ait olduğunu belirledi.

Şüpheli Y.Z. polis ekiplerince gözaltına alındı.

PARTNERİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttıİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttı
Kocaeli'de gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı varKocaeli'de gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması gerginliğiBağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması gerginliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bizans Kaçakçılık Kahramanmaraş roma sikke

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'de gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.