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Kahramanmaraş'ta, Sarıkamış şehitleri için yürüyüş

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 15:03 | Son Güncelleme 33 dakika önce

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, 100 metrelik dev Türk bayrağı ile yapılan yürüyüşle 103 yıl önce Sarıkamış'ta şehit olan askerler anıldı.Yurt genelinde düzenlenen 'Türkiye şehitlerine yürüyor' programı kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü de yürüyüş organize etti. Müdürlük önünde toplanan gençler ve sporcular, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı. Yürüyüş öncesi konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 103 yıl önce donarak şehit olan Mehmetçiklere minnettar olduklarını belirterek, "103 yıl önce Allahuekber Dağlarında Türk milletinin bekası ve geleceği adına mücadele veren kahraman ecdadımıza, kahraman Mehmetçiğe, atasına fedakar ve feragat ederek yapmış olduğu bu mücadeleden dolayı gençlerimiz bugün anma etkinliğinde. Yürüyüşü de şehitlikte bitirmiş olacağız" dedi.Daha sonra dev bayrakla birlikte Şeyhadil Mezarlığı içerisinde bulunan şehitliğe doğru yürüyüşe geçildi. Grup tekbir getirip 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Yürüyüş sonunda şehitlikteki mezarlar ziyaret dilip Kuran-ı Kerim okunduktan sonra dualar edildi.

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