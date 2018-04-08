Kahramanmaraş’ta şehit polisler için mevlit okutuldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler için mevlit okutuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü şehit polisler için Bilal-i Habeş Camisi’nde yatsı namazı sonrası mevlit okuttu. Okunan Kur’an-ı Kerim ve mevlidin ardından polisler vatandaşlara gül suyu, bademli şeker ve çörek ikramında bulundu.

Mevlit programına, Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu, İlçe Müftüsü Ahmet Sevinç, siyasi parti temsilcileri, emniyet teşkilatı personeli, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.