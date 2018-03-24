Kahramanmaraş’ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde etkili olan rüzgar çatıları uçurdu.

Afşin ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Büyük Sevin Mahallesi’nde öğle saatlerinden etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 2 evin çatısı uçtu. Maddi hasarın oluştuğu olayla ilgili açıklama yapan Büyük Sevin Mahallesi Muhtarı Bekir Aytaç, “Sabah saatlerinde başlayan rüzgar öğleden sonra daha da şiddetini arttırdı. Mahallemizde bulunan Şaban ve Osman Bozkurt’un evlerinin çatısı uçtu. Uçan çatılar bir aracın üzerine düştü. Ayrıca elektrik telleri koptu. Çok şükür ki kimseye bir şey olmadı. Etrafa savrulan çatı parçaları mahalleli tarafından toplandı” dedi.