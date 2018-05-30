Kahramanmaraş'ta şiddetli yağış ve fırtına

Kahramanmaraş etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde güneşli havanın ardından aniden başlayıp şiddetini arttıran sağanak ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinde ve çatılarda yağmurun dinmesini bekledi. Yoldaki su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu.
Fırtına nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadı. Devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.
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