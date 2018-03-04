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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 03:04 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Dulkadiroğlu Mahallesi Ahmet Gedemenli Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda 27 DV 444 plakalı otomobile av tüfeğiyle ateş açılması sonucu araçta bulunan Süleyman Kara hayatını kaybetti, Sefa Köse ve Alper Küçükterzi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kavganın ardından Ö.D. (40), M.K. (28) ve M.D'yi gözaltına aldı.

Kavgaya karıştığı iddiasıyla aranan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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1 ölü 2 yaralı Kahramanmaraş Silahlı kavga

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