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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 23:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, bir düğünde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılılı Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan 2 komşu aile arasında, bir düğünde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, diğer aile bireylerinin dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında silahla vurulan eski Çakırdere Mahallesi muhtarı Mustafa Pınar (68), olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Taş ve sopalarla yaralanan 9 kişi ise 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Kılılı Mahallesi Silahlı kavga Türkoğlu

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